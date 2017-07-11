ГПУ перевірить причетність високопоставлених чиновників до держперевороту в Україні

Генеральна прокуратура України перевірить причетність до державного перевороту в Україні низки високопоставлених посадових осіб, повідомив адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Як повідомляє прес-служба адвокатського об'єднання "Aver Lex", про це йдеться у відповіді Генпрокуратури від 03 липня 2017 року на заяву В.Януковича про здійснення організованою групою осіб в 2014 році захоплення влади з метою зміни меж території України, що призвело до загибелі людей .

"Генеральна прокуратура визнала за необхідне розслідувати державний переворот 2014 року і вже почала перевірку дій чиновників, які, за заявою нашого клієнта, причетні до його скоєння, у рамках кримінальної справи від 16.02.2014 (щодо вбивств і замахів на вбивство правоохоронців і військовослужбовців в лютому 2014 року) ", - повідомив В. Сердюк.

Як повідомлялося, 6 липня 2017 року В. Сердюк проінформував, що В.Янукович подав до Генпрокуратури заяву про держпереворот. "Прямо звинувачується Віктором Януковичем Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - ІФ), Кличко (мер Києва Віталій Кличко - ІФ), Луценко... Також йдеться про Наливайченка (екс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ІФ), Парубія (голова Верховної Ради Андрій Парубій - ІФ), Пашинського (народний депутат фракції "народний фронт" Сергій Пашинський - ІФ), Турчинова (секретар РНБО Олександр Турчинов - ІФ), Тягнибока (лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ІФ), Яценюка (екс-прем'єр України Арсеній Яценюк - ІФ) і інших осіб, причетних до відповідних подій", - розповів адвокат.

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що за цєї заявою буде відкрито кримінальне провадження і буде прийнято обґрунтоване законом рішення.

"Ми його, звичайно, розглянемо. Зареєструємо згідно з чинним законодавством кримінальне провадження про державний переворот, передамо до відповідного підрозділу Генпрокуратури, вивчимо і приймемо законом обґрунтоване рішення. Більш того, я зроблю все, що б це відбувалося без мого контролю", - сказав генпрокурор .

Самого В.Януковича обвинувачуено у державній зраді. Його справу розглядають в Оболонському районному суді м.Києва за спеціальною (заочною) процедурою.