Курц наголошує на важливості врегулювання конфлікту на Донбасі

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Австрії Себастьян Курц закликав до зусиль щодо швидкого розв'язання конфлікту на сході України.

"Ми повинні усвідомлювати той факт, що кожен день в зонах конфліктів гинуть люди. І багато людей, які проживають в країнах, що входять до ОБСЄ, перебувають у ситуації, не придатній для життя. На початку цього року я відвідав Україну і побачив на власні очі, наскільки жахлива ситуація для місцевих жителів. І це триває досі", - сказав С.Курц на відкритті пленарної сесії неформальної міністерської зустрічі ОБСЄ у вівторок в австрійському Мауербасі.

"Тому всі ми повинні зробити все від нас залежне, щоб домогтися дозволу конфліктів, і не тільки на сході України, а й в інших регіонах", - зазначив він.

С.Курц висловив надію на те, що Росія буде докладати зусиль для вирішення конфлікту в Україні. Він додав, що і австрійське головування докладає багато зусиль до того, щоб зробити свій внесок в ослаблення гостроти конфлікту в Україні.

"Хвалити Бога, нам вдалося домовитися про необхідність зміцнення і надбудови (Спеціальної) моніторингової місії (на Донбасі)", - сказав він, нагадавши, що організація має намір довести до тисячі кількість спостерігачів і максимально повно технічно оснастити їх.

Під час свого першого візиту до України в січні 2017 року він чув від місцевих жителів про те, якою важливою вони вважають роботу спостерігачів. "І найжахливіші перестрілки починаються, коли спостерігачі їдуть, тому ми вирішили розширити і технічно підтримати місію, щоб контроль тривав і вночі", - додав він.

Нинішня зустріч, за його словами, повинна розвинути закладене в минулому році починання попереднього голови ОБСЄ Франка-Вальтера Штайнмаєра. "Добре, що між міністрами закордонних справ є така можливість. Сьогодні я хотів би розвинути тему готовності до компромісу. ОБСЄ - це велика організація, до якої входять 57 країн, і в окремих з них є своя думка з різних питань", - сказав він.

У зустрічі беруть участь глави МЗС РФ, України, Канади, Італії, Бельгії, Польщі, Латвії, Фінляндії, Казахстану, Вірменії, Білорусі та інших країн.

За підсумками цього заходу не передбачено ухвалення рішень і документів, оскільки його мета - неформальний обмін думками на високому рівні про стан справ у зоні відповідальності ОБСЄ і обговорення підготовки засідання Ради міністрів, яке в цьому році відбудеться у Відні 7-8 грудня.