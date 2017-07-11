Події

13:00 11.07.2017

Кабмін на засіданні в середу розгляне держзамовлення на підготовку кадрів-2017

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 12 липня, розгляне державне замовлення на підготовку кадрів на 2017 рік, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"За поданням Мінекономіки та Степана Кубіва урядовий комітет соціальної політики і гуманітарного розвитку підтримав держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів у 2017 році", - написав П.Розенко на своїй сторінці в соціально мережі Facebook у вівторок.

За його словами, проект рішення буде розглянуто на засіданні уряду в середу.

"Окремо, за моєю пропозицією і Степана Кубіва, прийняли рішення про неприпустимість скорочення держзамовлення для Академії Сухопутних військ у Львові", - додав П.Розенко.

Раніше низка українських ЗМІ поширювали повідомлення про нібито наміри Міністерства оборони України розформувати, в інших випадках - зменшити набір слухачів, а по-третє - перебазувати в інший населений пункт Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

При цьому міністр оборони Степан Полторак у 20-х числах червня, а також 10 липня спростовував ці повідомлення: "Ніякого пересування, зменшення набору або перекладу зі Львова до іншого населеного пункту набору або інститутів не планувалася, не планується і в планах цього немає".

С.Полторак при цьому зазначав, що Міністерство оборони ініціюватиме на засіданні уряду створення на базі танкового факультету в Харкові інституту і збільшення набору до нього.

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