У Покровському відкрили митний пост

Відкритий у місті Покровськ минулого понеділка митний пост має значно спростити експорт та імпорт товарів, а також спростити роботу багатьох підприємців Донецької області, заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Донецької ОблВЦА, під час урочистого відкриття поста П.Жебрівський зазначив, що міська влада витратила на облаштування митного поста майже 1,5 млн грн. За його словами, місто отримало нові робочі місця, нові надходження до бюджету. Також це надасть можливість уникнути ухилення деяких підприємців від податків і зборів.

"Усі мають чітко усвідомлювати, що податки - це плата за цивілізацію. За ці кошти ми будуємо школи, лікарні, дороги та багато іншого. Обласна влада впроваджує багато ініціатив щодо легалізації підприємців, ми хочемо, щоб результатом роботи були нормальні пенсії, щоб бізнес розумів свою відповідальність перед суспільством ", - заявив глава ОблВЦА.

У свою чергу начальник Донецької митниці Державної фіскальної служби України Сергій Пасюк наголосив, що і місто, і область, окрім нових надходжень отримають можливість долучитися до так званого "дорожнього експерименту", що передбачає перерахування до обласного бюджету 50% коштів, які були зібрані митним постом понад плану. Ці кошти можна буде витрачати виключно на ямковий та капітальний ремонт автодоріг.