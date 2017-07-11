НБУ в I півріччі виявив 84 нелегальних валютообмінних пунктів небанківських фінустанов

Національний банк України (НБУ) в січні-червні 2017 року провела 503 перевірки пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ, повідомив НБУ на сайті.

Згідно з повідомленням, перевірки здійснювалися в Києві і в 21 області України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької , Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Згідно з повідомленням, під час перевірок було виявлено 84 пункти обміну валюти, які працювали нелегально. Зокрема, найбільше таких пунктів зафіксовано в Івано-Франківській області - 29. У Києві та Запорізькій області виявлено по 18 таких пунктів, у Львівській області - 8, у Київській - 5, в Кіровоградській - 3.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти НБУ передав до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, НБУ в 2016 році здійснив 362 перевірки пунктів обміну валюти в 14 регіонах України. До кінця 2017 регулятор має намір охопити перевірками пункти обміну валют небанківських фінансових установ по всій території України.

Станом на 1 липня 2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютообмінними операціями, є у 29 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта". Наразі в Україні зареєстровано 3,371 тис. відокремлених підрозділів небанківських фінансових установ.