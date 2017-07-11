Слов'янська ТЕС під’єднала до мережі блок №7

Слов'янська ТЕС (ПАТ "Донбасенерго") вранці 10 липня включила до мережі блок №7, свідчать оперативні дані держпідприємства "Енергоринок".

За даними міністерства енергетики та вугільної промисловості України, у період з 31 травня до 11 липня запаси антрациту на станції зросли майже удесятеро - з 34,7 тис. тонн до 335,5 тис. тонн.

Раніше в "Донбасенерго" зазначали, що для генерації електроенергії на Слов'янській ТЕС необхідно 4-7 тис. тонн вугілля на добу залежно від режиму роботи блоку №7.

Як повідомлялося, Слов'янська ТЕС після припинення роботи з 21 березня 2017 року через відсутність запасів вугілля антрацитових марок кілька разів на кілька діб під’єднувала до мережі один зі своїх блоків.

Слов'янська ТЕС постачає електроенергію для північної частини Донецької та Луганської областей, а також для східної частини Харківської області.

"Донбасенерго" експлуатує Старобешевську (розташована на окупованій території) і Слов'янської ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт.

ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" належить 60,773% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі. Раніше кінцевим бенефіціаром ПрАТ зазначався бізнесмен Ігор Гуменюк, наразі - Роберт Бенш і Андреас Церні (Андрій Чорний).