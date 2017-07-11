Бойовики ОРДО вночі обстріляли житлові квартали Мар'їнки з АГС і кулеметів

Українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) повідомляє про обстріл незаконними збройними формуваннями Окремих районів Донецької області (ОРДО) житлових кварталів Мар'їнки, унаслідок чого мирні жителі не постраждали, проте було пошкоджено житловий будинок.

"Так, вночі з 10 на 11 липня під час обстрілу позицій сил АТО поблизу Мар'їнки під вогонь бойовиків з автоматичних гранатометів АГС і великокаліберних кулеметів знову потрапили житлові квартали населеного пункту ... серед місцевих жителів постраждалих немає", - повідомляє Українська сторона СЦКК у вівторок удень на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

За інформацією Української сторони Центру, в результаті обстрілу було пошкоджено дах житлового будинку на вулиці Героїв Чорнобиля. На вулиці Прокоф'єва унаслідок потрапляння боєприпасів сталося короткочасне загоряння будівлі.

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО із обстрілу населених пунктів, які загрожують життю і здоров'ю цивільного населення. Цей злочин свідчить про цілеспрямовані дії НЗФ ОРДО щодо подальшого загострення конфлікту, відверте нехтування Мінськими домовленостями і небажання дотримуватися перемир'я, оголошене на період збору врожаю" , - заявили представники України в СЦКК.