ЄБРР збільшив розмір компенсацій за програмою IQ energy до 35%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив розмір компенсації за кредитами, отриманими для реалізації енергоефективних заходів у рамках програми IQ energy, до 35% від суми кредиту з 15% і 20% раніше, повідомляється в прес-релізі банку у вівторок.

"Своїм рішенням збільшити розмір гранту до 35% від загальної суми кредиту ми прагнемо не тільки допомогти жителям України утеплити і модернізувати своє житло, а й, що набагато важливіше в довгостроковій перспективі, свідомо переходити до раціонального споживання енергоресурсів через використання сучасних енергоефективних технологій", - цитується в повідомленні директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер.

Крім того, в програму IQ energy була додана нова категорія обладнання, на яку можна отримати компенсацію під час модернізації житла - рекуператори.

Як наголошується в повідомленні, максимальна сума компенсації, доступна одній фізособі за кредитами в рамках програми, залишилася незмінною і становить EUR3 тис.

За даними ЄБРР, компенсації виплачуються протягом 3-5 тижнів після підтвердження електронної заявки. Їх можна отримати не тільки на основне обладнання, а й на супутні товари, а також вартість монтажних робіт, якщо вони були придбані в кредит від банків-партнерів програми.

Зараз договори про співпрацю за програмою IQ energy підписані ЄБРР з Райффайзен Банком Аваль, Укрсиббанком і ОТП Банком.

Як повідомлялося з посиланням на керівника програми IQ energy Оксану Булгакову, перші кредити індивідуальним домогосподарствам на придбання енергоефективного обладнання і матеріалів банки-партнери програми почали надавати в червні 2016 року. Станом на кінець червня 2017 року програмою скористалися близько 2,5 тис. домогосподарств.

До 11 липня 2017 року обсяг виданих кредитів за програмою IQ energy становить близько 60 млн грн, середній розмір кредиту - близько 25 тис. Грн. Загальний обсяг компенсацій, виплачених ЄБРР домогосподарствам, становив близько EUR190 тис.

Загальний обсяг фінансування програми IQ energy в Україні становитиме близько EUR75 млн, на компенсації фізособам і організаціям співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) зараз виділено EUR15 млн.

Програма IQ energy розроблена ЄБРР і фінансується партнерством Е5Р за підтримки Європейського Союзу, шведського Агентства з міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та Федерального міністерства фінансів Австрії.