Дощі з грозами та шквалами охоплять Україну в найближчі дні

У найближчу добу нестійку погоду західних, північних, центральних областей України визначатиме атмосферний фронт, на півдні та сході - сухе і жарке повітря, повідомляє у вівторок Укргідрометцентр.

Без опадів буде в більшості східних, південних, вдень і в Житомирській, Київській областях України, на решті території короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У Києві - вночі короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 17-19 °, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 12 липня найвища температура вдень була 35,1 в 1922 р., найнижча вночі 9,4 в 1904р.

На 13 липня синоптики прогнозують в Україні (крім Приазов'я) короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, (в центральних і південних областях окремі сильні зливи, град), на решті території без опадів. Вітер південний 5-10 м/с, 14 липня на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 20-25°, на півдні та сході 25-30°.

У Києві на 13 липня прогнозуються короткочасні дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 23-25°.

11 липня температура води в Чорному і Азовському морях була 19-24°, у Дніпрі біля Києва 21°.