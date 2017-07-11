Події

14:38 11.07.2017

Льотчики-винищувачі ЗСУ на серійних Су-27 покажуть фігури вищого пілотажу на "The Royal International Air Tattoo - 2017"

Льотчики Повітряних сил Збройних Сил України на серійних бойових винищувачах Су-27 візьмуть участь у міжнародному авіаційному показі "The Royal International Air Tattoo - 2017", що відбудеться в Фейфорді (Великобританія) в середині липня поточного року.

Як повідомляється у вівторок на сайті Міністерства оборони України, на міжнародному авіапоказі Україну представлятимуть серійні Су-27, а не спеціально підготовлені і переобладнані для авіаційних показів машини.

"Українські військові льотчики в цьому році збільшили кількість фігур вищого пілотажу і додали нові елементи до комплексу, який виконується на малих і гранично малих висотах", - йдеться в інформації.

Зокрема, уточнили в Міноборони, в програму включені петля Нестерова, "Дзвін", бойові розвороти з поворотом у внутрішній бік, бойові розвороти з "бочкою", перевернутий політ, імітація заходження на посадку з шасі, проходи на малій і великій швидкості. Демонстраційна програма українських армійських авіаторів для цього показу в залежності від метеорологічних умов відпрацьована в чотирьох варіантах.

Міжнародний авіаційний показ "The Royal International Air Tattoo - 2017" відбудеться в Фейфорді (Великобританія) протягом трьох днів - з 14 до 16 липня поточного року.

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