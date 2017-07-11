Омелян поки що не має наміру йти у відставку

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян поки що не має наміру йти з посади, повідомив він в ефірі телеканалу "112.Україна", коментуючи відмову лоукост-перевізника Ryanair здійснювати польоти в Україну.

"Я залишуся на посаді настільки довго, наскільки зможу бути ефективним. Блокування заходження (в Україну - ІФ) Ryanair - це, безумовно, знак, але у нас на порядку денному цього року - прихід двох світових компаній-морських операторів - Hutchison Ports та DP World. Також готове питання про співпрацю "Укрзалізниці" з General Electric, але і досі його не вирішено через позицію "Укрзалізниці". Тому після вирішення всіх цих питань я прийматиму рішення (про відставку - ІФ)", - сказав міністр.

Як повідомлялося, В.Омелян має намір винести на засідання уряду в середу, 12 липня, подання про звільнення генерального директора держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна.

Ryanair у понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування запланованого приходу в Україну після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту та його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є досить зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній із високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія ж запропонувала клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну, зв'язатися з нею поштою для повернення грошей.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту та виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п’ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір із Ryanair, доки не буде знято всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україну пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "МАУ", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн.

Міністр звинуватив голову "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.