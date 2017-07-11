Гройсман доручив залучити НАБУ до оцінки переговорного процесу з Ryanair та відновити переговори

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив залучити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) до оцінки переговорного процесу з ірландським лоукост-авіаперевізником Ryanair про польоти в Україну і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.

"Останніми днями ЗМІ обговорюють тему зміни планів ірландської авіакомпанії Ryanair виходити на український ринок. Ситуація набула широкого розголосу та навіть політичного забарвлення. І доки політики з'ясовують, хто винен, страждає наш пасажир. З метою вирішення ситуації я провів спеціальну нараду з керівництвом Мініфрастурктури, Мін’юсту, аеропорту "Бориспіль", асоціації "Аеропорти України", Офісу залучення та підтримки інвестицій", - повідомив прем'єр на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, учасники наради одноголосно ухвалили низку рішень, серед яких - звернутися до НАБУ та Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо оцінки всього ходу переговорного процесу за участю Мінінфраструктури та аеропорту "Бориспіль" на предмет дотримання законодавства та умов конкуренції; відновити переговорний процес із Ryanair, до якого спільно з Мінінфраструктури та аеропортом "Бориспіль" залучити директора Офісу залучення інвестицій Даніеля Білака.

В.Гройсман також повідомив про доручення Мінінфраструктури прискорити розробку Стратегії розвитку транспортної галузі в авіасегменті, зокрема розробку стратегії розвитку українських аеропортів, у тому числі із залученням лоу-костів.

"Усі наші зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб громадяни мали всі умови для вільного пересування", - резюмував прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Ryanair у понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування запланованого приходу в Україну після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту та його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є досить зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній із високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія ж запропонувала клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну, зв'язатися з нею поштою для повернення грошей.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту та виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів безмитної торгівлі (duty free), закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п’ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір із Ryanair, доки не буде знято всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україну пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "МАУ", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн.

Міністр звинуватив голову "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

У вівторок, 11 липня, В.Омелян заявив про намір винести на засідання уряду в середу, 12 липня, подання про звільнення генерального директора "Борисполя".