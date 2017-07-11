Події

15:57 11.07.2017

Міненерговугілля не бачить передумов для підвищення ціни газу для населення в новому опалювальному сезоні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не бачить передумов для підвищення ціни газу для населення в новому опалювальному сезоні, повідомила прес-служба з посиланням на заступника глави відомства Ігоря Прокопіва.

"Ніяких передумов для підвищення тарифів на газ немає. Тому мій прогноз: ціна на газ для населення в нинішньому опалювальному сезоні не зміниться", - цитує його прес-служба.

За даними Міненерговугілля, за період з 1 квітня по 1 жовтня 2017 року ціна природного газу на рівні імпортного паритету склала 5 тис. 223,06 грн за 1 тис. куб.м., що на 5,7% (на 281,06 грн) більше від діючої ціни. "Крім того спостерігається "літній" понижувальний ціновий тренд на європейських газових хабах", - резюмують у Міненерговугілля.

Тим часом, згідно з вимогами постанови Кабміну №187 від 22 березня 2017 року, Міненерговугілля повинно було до 1 липня 2017 року розрахувати і оприлюднити ціну імпортного паритету за 12 місяців - з червня 2016 року по травень 2017 року.

Якщо ціна імпортного паритету на понад 10% відрізнятиметься від 4942 грн за 1 тис. куб. м, то на період з 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року саме ця нова цифра має бути встановлена як ціна для населення і релігійних організація (інакше ціна залишається на старому рівні - 4942 грн).

Наразі момент Міненерговугілля все ще не оприлюднило ціну імпортного паритету.

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