Заяву Януковича долучено до матеріалів справи щодо вбивства правоохоронців у 2014-му та до "великої майданівської справи"

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що заяву колишнього президента України Віктора Януковича долучено до матеріалів кримінального провадження про вбивство правоохоронців у 2014 році та до "великої майданівської справи".

Як повідомив у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" С.Горбатюк, заяву В.Януковича попередньо долучено до матеріалів кримінального провадження про вбивство правоохоронців у 2014 році і до "великої майданівської справи", а окремо кримінальне провадження за заявою екс-президента не відкривалося.

У свою чергу адвокат В.Януковича Віталій Сердюк заявив, що Генпрокуратура вирішила розслідувати заяву екс-президента про здійснення організованою групою осіб у 2014 році захоплення влади з метою зміни меж території України, що призвело до загибелі людей.

"Генеральна прокуратура визнала за необхідне розслідувати державний переворот 2014 року і вже розпочала перевірку дій чиновників, які, за заявою нашого клієнта, причетні до його здійснення, у рамках кримінальної справи від 16.02.2014 (щодо вбивств і замахів на вбивство правоохоронців і військовослужбовців у лютому 2014 року)", - наводить слова В.Сердюка прес-служба адвокатського об'єднання Aver Lex у вівторок.

Як повідомлялося, 6 липня 2017 року В.Сердюк поінформував, що В.Янукович подав до Генпрокуратури заяву про держпереворот. "Прямо звинувачується Віктором Януковичем Аваков (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - ІФ), Кличко (мер Києва Віталій Кличко - ІФ), Луценко... Також йдеться про Наливайченка (екс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ІФ), Парубія (голова Верховної Ради Андрій Парубій - ІФ), Пашинського (народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський - ІФ), Турчинова (секретар РНБО Олександр Турчинов - ІФ), Тягнибока (лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ІФ), Яценюка (екс-прем'єр України Арсеній Яценюк - ІФ) та інших осіб, причетних до відповідних подій", - розповів адвокат.

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що за цією заявою буде відкрито кримінальне провадження і буде прийнято обґрунтоване законом рішення.

"Ми його, звичайно, розглянемо. Зареєструємо згідно з чинним законодавством кримінальне провадження про державний переворот, передамо до відповідного підрозділу Генпрокуратури, вивчимо і приймемо законом обґрунтоване рішення. Більш того, я зроблю все, що б це відбувалося без мого контролю", - сказав генпрокурор.

В.Януковича обвинувачують у державній зраді. Його справу розглядають в Оболонському районному суді м. Києва за спеціальною (заочною) процедурою.