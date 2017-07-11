Події

16:50 11.07.2017

Біля ВР мітингують прихильники зняття депутатської недоторканності

Мітинг прихильників зняття депутатської недоторканності з парламентарів відбувається біля будівлі Верховної Ради у вівторок вдень.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", кілька сотень людей прийшли з національними прапорами України і прапорами різних патріотичних організацій. Близько третини присутніх одягнені в камуфляжну форму. Деякі учасники акції тримають плакати з вимогою позбавити недоторканності п'яти народних депутатів, про що в парламент звернулася Генеральна прокуратура, і ухвалити окремий закон про зняття недоторканності з усіх депутатів.

Крім того, учасники мітингу принесли кілька десятків залізних каністр і почали барабанити по них дерев'яними палицями.

Порядок біля будівлі парламенту охороняє значна кількість правоохоронців. Акція проходить без інцидентів.

Як повідомлялося, о 16.00 народні депутати почали розглядати подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея, підозрюваного в незаконному збагаченні.

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