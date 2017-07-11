Події

17:12 11.07.2017

56% українців не готові вийти на Майдан у разі бездіяльності влади, невиконання обіцянок і відсутності реформ

55,9% українців не готові (36,6% точно не готові і 19,3% швидше не готові) страйкувати в разі бездіяльності влади, невиконання нею своїх обіцянок, відсутності реформ, свідчать результати опитування, проведеного в травні-червні цього року Інститутом Горшеніна спільно з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

При цьому 34,9% готові протестувати в разі бездіяльності влади (15,9% точно готові та 19% швидше готові), 9,2% не змогли відповісти.

58,3% опитаних вважають, що якість їхнього життя залежить від того, як вони голосують на виборах, 35% вважають, що залежить, 6,7% не змогли відповісти на це питання.

Тільки 10,5% респондентів беруть активну участь у суспільно-політичному житті свого населеного пункту. 41,2% роблять це в міру можливості, 48,3% зовсім не беруть участі в суспільно-політичному житті свого населеного пункту.

Під час дослідження було опитано 2 тисячі респондентів у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей). Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%.

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