ВР розглядає подання генпрокурора на депутата Довгого

Верховна Рада приступила до розгляду подання генерального прокурора України Юрія Луценка на дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого (депутатська група "Воля народу").

Як повідомлялося 21 червня Ю.Луценко повідомив, що спрямував до парламенту подання про дачу згоди на притягнення позафракційного народного депутата, екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинені за співучаст, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника "Жуків острів" загальною площею 44,25 га.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав наявність недоліків у цьому поданні, але спрямував його спікеру парламенту Андрію Парубію.