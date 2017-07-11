Події

17:15 11.07.2017

ВР розглядає подання генпрокурора на депутата Довгого

Верховна Рада приступила до розгляду подання генерального прокурора України Юрія Луценка на дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого (депутатська група "Воля народу").

Як повідомлялося 21 червня Ю.Луценко повідомив, що спрямував до парламенту подання про дачу згоди на притягнення позафракційного народного депутата, екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинені за співучаст, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника "Жуків острів" загальною площею 44,25 га.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав наявність недоліків у цьому поданні, але спрямував його спікеру парламенту Андрію Парубію.

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