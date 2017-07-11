Понад 50% українців підтримують інтеграцію в ЄС, лише 10% - за співпрацю з Митним союзом

В Україні 51,6% опитаних респондентів вважають, що країні слід інтегруватися в Європейський Союз, і тільки 10,2% виступають за тісну співпрацю з Митним союзом Євразійського економічного союзу, свідчать результати спільного опитування Інституту Горшеніна і представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

За результатами опитування, проведеного в травні-червні цього року, 25,4% респондентів висловилися проти інтеграції як з ЄС, так і з МС. Ще 12,8% не змогли відповісти на це питання.

Крім того, 26,5% опитаних вважають за доцільне зближення з Євросоюзом у спільному ринку праці, 26,4% - в загальній економічній системі, 24,2% - в загальній системі безпеки (можна було вказати кілька варіантів).

21,9% респондентів вважають, що зближення України з ЄС є доцільним з точки зору приєднання до Шенгенської зони, 20,7% - що доцільно з погляду ведення спільної зовнішньої політики.

15,6% опитаних бачать сенс у спільній системі освіти й охорони здоров'я з ЄС, 12,1% - у спільному ринку енергетики, 12% - в гармонізованому з ЄС законодавстві, 11,8% - у спільній валюті, 11,3% - у спільній культурній політиці.

При цьому 17,9% вважають, що Україні жодним чином не потрібно зближуватися з ЄС, а 16,6% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося в травні-червні цього року. Під час дослідження було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей). Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.