71,5% опитаних українців не планують їхати до ЄС найближчим часом навіть за "безвізом" переважно через матеріальне становище

Незважаючи на запровадження безвізового режиму з ЄС, 71,6% опитаних українців не планують поїздок до країн Європи найближчим часом (51,3% точно не планують і 20,3% швидше за все не планують), свідчать результати опитування, проведеного в травні-червні цього року Інститутом Горшеніна спільно з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

При цьому 22,6% респондентів мають намір поїхати до країн ЄС (9,9% точно збираються і 12,7% швидше за все збираються).

Із тих опитаних, хто не планує їхати в Європу, 76,9% не можуть це зробити через матеріальне становище. У 15,4% немає бажання відвідувати Європу, 14,4% не дозволяє стан здоров'я, 9,2% не мають можливості подорожувати через піклування про дітей або близьких, у 7,5% немає часу на поїздки через щільний робочий графік, 5,7% не звикли планувати поїздки на рік.

Згідно з даними опитування, 57,1% українців ніколи не були за кордоном, 42,9% відвідували хоча б одну країну світу. 70,3% тих, хто колись був за кордоном, їздили до країн Європи, 29,7% із них відвідували неєвропейські країни.

Під час дослідження було опитано 2000 респондентів в усіх регіонах України (без урахування окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей). Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.