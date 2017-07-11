Гра престолів: графік виходу серій сьомого сезону

Сьомий сезон культового телесеріалу "Гра престолів" стартує на каналі HBO вже на цьому тижні. Прем'єра першої серії відбудеться 16 липня 2017 року

Телесеріал, створений по циклу романів письменника Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", вперше вийшов на екран 17 квітня 2011 року. HBO анонсував продовження серіалу на сьомий сезон 21 квітня 2016 роки за три дні до прем'єри шостого сезону.

Графік виходу інших серій сьомого сезону також відомий: другу серію транслюватимуть 23 липня, третю - 30 липня, четверту - 6 серпня, п'яту - 13 серпня, шосту - 20 серпня. Завершиться сезон сьомий серією 27 серпня 2017 року.