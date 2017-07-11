ВР надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Довгого

Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення підтримав 251 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок.

У своєму завершальному слові О.Довгий просив зняти з нього депутатську недоторканність.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань регламенту 4 липня розглянув подання генерального прокуратора України на надання згоди ВР на притягнення до відповідальності, затримання та арешт О.Довгого.

Подання було передане з висновками комітету спікерові Верховної Ради для подальшого розгляду сесією. Також регламентний комітет ВР визнав наявність недоліків у поданні Ю.Луценка про надання парламентом дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності О.Довгого.

Згідно з регламентом, подання генерального прокуратора України на надання згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання та арешт народних депутатів мають бути розглянуті парламентарями протягом семи днів після їх розгляду регламентним комітетом парламенту.

За словами Ю.Луценка, О.Довгому інкримінують винесення земельних питань на розгляд Київської міської ради з грубим порушенням регламенту - зловживання службовим становищем на посаді секретаря Київради, що призвело до виведення у 2005 році земель заповідника "Жуків острів" із власності громади Києва площею близько 100 га. "Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов'язками секретаря Київради Довгого, що призвело до тяжких наслідків, а саме: виведення з власності київської громади землі на нормативно-грошову оцінку понад 81 млн грн", - заявив він.

Генпрокурор заявив про наміри притягнути О.Довгого до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

О.Довгий заявляє, що його намагаються притягнути до відповідальності за рішення колегіального органу, яким є Київрада. Крім того, він наголошує, що в межах своїх повноважень він не підписував рішення Київради, а був уповноважений лише ставити візи на ухвалених рішеннях.