Луценко про Лозового: Можна і треба сплатити податки

У справі народного депутата України Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) йдеться про сплату 1,7 млн грн податків, наголошує генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Тут об'єктивно - можна і треба сплатити податки. Або добровільно, або через суд, Кримінальний кодекс передбачає за це відповідне покарання. Але щоб пройти цей шлях - мені потрібна згода Верховної Ради...", - сказав він, виступаючи в сесійній залі парламенту у вівторок під час розгляду подання про притягнення А.Лозового до кримінальної відповідальності.

При цьому Ю.Луценко пояснив: "Після того, як я вніс подання, очевидно, захист пояснив депутатові, що, заробивши за все своє життя 234 тис. грн, показувати близько 9 млн грн активів - безрозсудно, і він подав до суду, цього його право".

"Згідно з проведеною експертизою, необхідно сплатити 1 млн 717 тис. грн податків і 129 тис. грн військового збору", - наголосив Ю.Луценко.

У свою чергу А.Лозовой назвав подання генпрокурора про позбавлення його недоторканності "самодіяльністю" і наголосив, що Державна фіскальна служба необ'єктивно оцінила його майно.

Як повідомлялося, 21 червня Генпрокуратура направила до парламенту подання про надання згоди на притягнення народного А.Лозового до кримінальної відповідальності. Генпрокуратура підозрює його в ухиленні від сплати податків на суму близько 1,7 млн грн.

Ю.Луценко заявляв, що А.Лозовой умисно ухилявся від сплати податків із 2007 року. "Умисно не подавав декларації про доходи, щоб із них не сплачувати податків, і це було систематично протягом 2007-2015 років, доки він займався трудовою діяльністю".

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним і мотивованим, але недостатньо обґрунтованим подання генпрокурора про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності А.Лозового.