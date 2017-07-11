Події

18:52 11.07.2017

У МЗС України здивовані звинуваченнями Держдуми РФ у блокаді Придністров'я

Міністерство закордонних справ України з подивом сприйняло заяву Державної Думи РФ від 7 липня 2017 року, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу української та молдовської сторін, зокрема, в нібито блокаді Придністровського регіону Республіки Молдова.

Як зазначено в повідомленні прес-служби МЗС України, Придністровський регіон Республіки Молдова користується всіма перевагами режиму зони вільної торгівлі СНД, а також між Молдовою та Європейським Союзом, а експорт виробленої в Придністров'ї продукції в Україну збільшився до $61 млн США у 2016 році й продовжує зростати поточного року.

"Цілковите несприйняття викликає "занепокоєння" Держдуми через запровадження спільного контролю у пункті пропуску "Кучурган". Адже це рішення підтверджує дію правового поля Республіки Молдова на всій території країни. При цьому Росія постійно заявляє про свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

В українському МЗС також назвали звинувачення з боку РФ у начебто затягуванні проведення чергового раунду переговорів з врегулювання конфлікту у форматі "5+2" (Придністров'я, Молдова, ОБСЄ, Росія та Україна, США та ЄС) ще одним прикладом відвертої маніпуляції, оскільки "саме тираспольська "адміністрація" відхилила нещодавню пропозицію щодо організації Баварської конференції, де планувалося обговорити майбутній порядок денний переговорів і терміни їх проведення".

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що позиція України незмінно полягає в необхідності мирного врегулювання на основі фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів. "Це повною мірою стосується процесу придністровського врегулювання", - наголосили в МЗС.

Українські дипломати також закликали РФ припинити деструктивні дії і надати дієве сприяння вирішенню низки актуальних питань порядку денного переговорного процесу у форматі "5+2" в інтересах населення обох берегів Дністра, у тому числі шляхом виконання взятих Москвою за підсумками Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року на себе зобов'язань і виведення своїх військ із Придністровського регіону Республіки Молдова.

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