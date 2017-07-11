Події

18:58 11.07.2017

Бойовики з півночі 7 разів порушили "режим тиші"

Незаконні збройні формування від початку доби сім разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, один боєць дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку доби противник сім разів порушив перемир'я", - йдеться у зведенні прес-центру на сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Найбільша активність бойовиків спостерігалася в темний час доби на маріупольському напрямку. Так, від 3-ї ночі і майже до 6-ї ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали українських військових у районі Павлополя. А вночі, знову навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар’їнки.

Уранці на луганському напрямку противник вів вогонь із гранатомета по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок обстрілу один український військовий дістав поранення. А близько 13:00 ворог із міномета 82-мм калібру, гранатометів і стрілецького озброєння бив по селищу Березовому.

Крім того, НЗФ обстріляли українських захисників у районі Авдіївки на донецькому напрямку, інформує прес-центр.

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