Рада не дала згоду на притягнення до відповідальності Лозового

Верховна Рада відхилила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", подання генпрокурора на пленарному засіданні у вівторок підтримали лише 177 народних депутатів.

Зокрема, фракція "Блок Петра Порошенка" дала на підтримку цього рішення 76 голосів, "Народний фронт" - 42, "Самопоміч" - 26, "Батьківщина" - 9, позафракційні - 24. Фракції "Опозиційного блоку", Радикальної партії, групи "Відродження" та "Воля народу" не дали жодного голосу "за".

При цьому 13 депутатів фракції Радикальної партії, 6 "Народного фронту" і по одному від "Волі народу" та від позафракційних проголосували проти цього рішення.

Як повідомлялося, 21 червня Генпрокуратура направила до парламенту подання про надання згоди на притягнення народного А.Лозового до кримінальної відповідальності. Генпрокуратура підозрює його в ухиленні від сплати податків на суму близько 1,7 млн грн.

Ю.Луценко заявляв, що А.Лозовой умисно ухилявся від сплати податків із 2007 року. "Умисно не подавав декларації про доходи, щоб із них не сплачувати податків, і це було систематично протягом 2007-2015 років, доки він займався трудовою діяльністю".

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним і мотивованим, але недостатньо обґрунтованим подання генпрокурора про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності А.Лозового.

19 травня А.Лозовой заявив, що вважає намір Ю.Луценка зняти з нього депутатську недоторканність політичною розправою і не має наміру від'їжджати з України.