Рада розглядає подання генпрокурора на депутата Полякова

Верховна Рада приступила до розгляду подань генерального прокурора України Юрія Луценка на дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Максима Полякова (фракція "Народний фронт").

Як повідомлялося, 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата М.Полякова, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва (злочин інкримінується за ч. 4 ст. 368 КК України).

Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув подання генпрокурора і схвалив рішення щодо них.