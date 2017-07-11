Правоохоронці повинні відзвітувати у справі про вбивство Шеремета

Правоохоронні органи найближчим часом повинні відзвітувати щодо результатів слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави у вівторок, президент провів зустріч з родиною П.Шеремета і представниками міжнародної організації Комітет захисту журналістів.

П.Порошенко зазначив, що, як і журналісти, зацікавлений в прозорому розслідуванні вбивства П.Шеремета і запевнив, що готовий зробити все від нього залежне для повного розслідування.