Події

19:33 11.07.2017

Правоохоронці повинні відзвітувати у справі про вбивство Шеремета

Правоохоронні органи найближчим часом повинні відзвітувати щодо результатів слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави у вівторок, президент провів зустріч з родиною П.Шеремета і представниками міжнародної організації Комітет захисту журналістів.

П.Порошенко зазначив, що, як і журналісти, зацікавлений в прозорому розслідуванні вбивства П.Шеремета і запевнив, що готовий зробити все від нього залежне для повного розслідування.

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