Події

20:06 11.07.2017

Біля ВР палають димові шашки, є постраждалі від невеликих опіків

Мітинг прихильників зняття депутатської недоторканності триває біля будівлі Верховної Ради у вівторок ввечері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції, в основному представники націоналістичних організацій, б'ють палицями по залізних бочках і періодично запалюють димові шашки.

Медики повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що кілька людей звернулися за допомогою з незначними опіками.

Кількість правоохоронців біля будівлі Верховної Ради не змінилося, інцидентів під час акції не було.

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