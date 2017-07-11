Біля ВР палають димові шашки, є постраждалі від невеликих опіків
Мітинг прихильників зняття депутатської недоторканності триває біля будівлі Верховної Ради у вівторок ввечері.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції, в основному представники націоналістичних організацій, б'ють палицями по залізних бочках і періодично запалюють димові шашки.
Медики повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що кілька людей звернулися за допомогою з незначними опіками.
Кількість правоохоронців біля будівлі Верховної Ради не змінилося, інцидентів під час акції не було.