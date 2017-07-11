ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але проти його затримання та арешту

Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова (фракція "Народний фронт"), але проголосувала проти його затримання та арешту

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рішення про притягнення до кримінальної відповідальності М.Полякова підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Водночас подання на затримання та арешт М.Полякова підтримали лише 125 та 111 парламентарів відповідно.

Як повідомлялося, 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата М.Полякова, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва (злочин інкримінується за ч. 4 ст. 368 КК України).

Пізніше прокуратура продемонструвала членам регламентного комітету парламенту аудіозапис розмов за участю, зокрема, помічниці М.Полякова Тетяни Любонько, де відбувається обговорення з агентом, впровадженим слідством у схему, згідно з якою депутат може вносити законодавчі зміни за фінансову вигоду. Крім того, було продемонстровано відеозаписи, на яких передають гроші, за словами представників прокуратури, помічникам М.Полякова і нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

Ю.Луценко пояснював, що ця операція здійснюється за фактами реалізації корупційних схем у сфері незаконного видобутку бурштину. Він наголосив, що парламентар може вносити різні законопроекти і поправки до законодавчих ініціатив на власний розсуд, але закон не дозволяє йому вимагати гроші за цю діяльність.

М.Поляков заявляє, що у рамках слідчих дій його помічники були умисно спровоковані на одержання хабара. Крім того, він висловив обурення тим, що, за його словами, в матеріалах справи немає стенограми його спілкування з агентом, де він запевняє, що гроші йому не потрібні.

У спільній заяві Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було зазначено, що докази, які свідчать про причетність М.Полякова до корупційної схеми, пов'язаної з нелегальним видобутком і продажем бурштину, зібрані детективами НАБУ і прокурорами САП законно з дотриманням вимог законодавства.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув подання генпрокурора та схвалив рішення щодо цих подань.