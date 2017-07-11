ВР розглядає подання генпрокурора на депутата Розенблата

Верховна Рада розпочала розгляд подань генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Борислава Розенблата (позафракційний, виключений із фракції "Блок Петра Порошенка").

Нині депутат виступає в сесійній залі парламенту. Він заявив, що виступає за зняття з нього депутатської недоторканності, щоб "свою честь захистити в суді".

Як повідомлялося, 19 червня правоохоронні органи затримали охоронця нардепа Б.Розенблата начебто під час одержання хабара в сумі $200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Б.Розенблата, в діях якого, за його словами, вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис.

7 липня комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законними та обґрунтованими всі три подання генерального прокурора стосовно Б.Розенблата: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

10 липня парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" більшістю голосів ухвалила рішення виключити Б.Розенблата з фракції на його прохання, а також підтримала зняття з нього депутатської недоторканності.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення Б.Розенблата із фракції "БПП".