Події

20:24 11.07.2017

Україна очікує у квітні 2018 року вирішення спору з РФ у СОТ про заборону імпорту вагонів

Друге засідання групи експертів щодо ініційованої Україною у Світовій організації торгівлі (СОТ) справи про заборону Росією імпорту українського залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання заплановане на листопад, повідомляє Мінекономрозвитку України.

"Фінальний звіт групи експертів у цій справі (рішення по суті справи) очікується у квітні 2018 року", - йдеться в релізі міністерства за підсумками першого засідання групи експертів, що відбулося в СОТ 10-11 липня.

"Українська сторона звернула увагу групи експертів на те, що РФ не висунула жодних контраргументів, які стосуються оскаржуваних заходів. Це є явним свідченням того, що РФ використовувала процедури оцінки відповідності як інструмент запобігання імпорту українських залізничних виробів та блокування доступу українських виробників до ринку", - зазначила заступник міністра - торговельний представник України Наталія Микольська.

МЕРТ уточнює, що в рамках першого засідання українська та російська делегації, а також треті сторони виголосили свої усні заяви та надали відповіді групі експертів на додаткові запитання до їхніх позицій.

У релізі зазначено, що Україна, як і раніше, наполягає на необґрунтованості таких обмежень та порушенні РФ положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Угоди по технічні бар'єри в торгівлі. Київ наголошує, що твердження Москви про неякісність та невідповідність стандартам безпеки українських вагонів є неправдивими і безпідставними.

Як повідомлялося, орган із врегулювання спорів СОТ на вимогу України 16 грудня 2016 року прийняв рішення створити групу експертів для розгляду спору щодо неправомірних обмежувальних заходів РФ до імпорту вагонів і залізничного обладнання з України. До спору приєдналися Японія, США, ЄС, Китай, Індонезія та Сінгапур як треті сторони.

Раніше, з 2014 року, російські сертифікаційні органи почали без достатніх обґрунтувань масово призупиняти дії виданих раніше сертифікатів відповідності українських виробників, а також без достатніх на те підстав обмежили видачу нових сертифікатів.

Крім того, РФ відмовляється визнавати сертифікати, видані відповідними органами Білорусі та Казахстану, що суперечить нормам відповідних техрегламентів Митного союзу.

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