Здійснення Розенблатом "безпрецедентного корупційного діяння" підтверджене конкретними доказами

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що докази стосовно позафракційного народного депутата Борислава Розенблата зібрані законно, парламентарі мають позбавити його депутатської недоторканності з урахуванням "безпрецедентного корупційного діяння".

"Факт здійснення Розенблатом злочинного діяння, визначеного ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 359-2, об'єктивно підтверджується конкретними доказами, зібраними за додержання закону, відповідно до процедур", - сказав він, виступаючи в сесійній залі парламенту у вівторок під час розгляду подань стосовно Б.Розенблата.

При цьому генпрокурор додав: "Закон має бути один для всіх. Це безпрецедентна корупційна подія, яка сколихнула не лише Україну".

У свою чергу Б.Розенблат зазначив, що збирання доказів під час розслідування відбувалося з порушеннями. Водночас він звернувся до парламентарів про зняття з нього депутатської недоторканності, "щоб мати право захистити свою честь у суді".