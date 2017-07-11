Події

20:32 11.07.2017

Здійснення Розенблатом "безпрецедентного корупційного діяння" підтверджене конкретними доказами

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що докази стосовно позафракційного народного депутата Борислава Розенблата зібрані законно, парламентарі мають позбавити його депутатської недоторканності з урахуванням "безпрецедентного корупційного діяння".

"Факт здійснення Розенблатом злочинного діяння, визначеного ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 359-2, об'єктивно підтверджується конкретними доказами, зібраними за додержання закону, відповідно до процедур", - сказав він, виступаючи в сесійній залі парламенту у вівторок під час розгляду подань стосовно Б.Розенблата.

При цьому генпрокурор додав: "Закон має бути один для всіх. Це безпрецедентна корупційна подія, яка сколихнула не лише Україну".

У свою чергу Б.Розенблат зазначив, що збирання доказів під час розслідування відбувалося з порушеннями. Водночас він звернувся до парламентарів про зняття з нього депутатської недоторканності, "щоб мати право захистити свою честь у суді".

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