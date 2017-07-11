Події

20:55 11.07.2017

Парламент погодився на притягнення до відповідальності нардепа Розенблата, але відмовив в затриманні й арешті

Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності виключеного з фракції "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата, але проголосувала проти його затримання і арешту.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", рішення про притягнення до кримінальної відповідальності Б.Розенблата підтримали 296 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

У той же час представлення на затримання і арешт Б.Розенблата парламентарії не підтримали - за підтримку відповідного рішення проголосували лише 183 і 181 парламентаріїв відповідно.

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