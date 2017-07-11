Нардеп Довгий збирається доводити власну правоту в суді

Єдиний законний спосіб довести свою правоту і зняти всі звинувачення - це йти в суд, заявив народний депутат (група "Воля народу") Олесь Довгий після голосування за зняття з нього депутатської недоторканності.

"Я звернувся до колег мене підтримати, і вдячний, що вони це зробили. Далі я збираюся єдиним законним способом - таким, який є у всіх без винятку громадян України, - йти і доводити свою правоту в суді. Це єдиний спосіб поставити крапку в усіх цих звинуваченнях і ганебних зверненнях, які звучали, в тому числі, сьогодні", - сказав депутат журналістам.

За його словами, він міг би уникнути зняття депутатської недоторканності, якби задався такою метою, але вважав це негідним.

"Якби я хотів цього і працював з залом, цих голосів би не було. Але я звернувся до залу і зробив це відповідально - щоб у жодної людини не було сумнівів з приводу щирості моїх слів. Для мене важливо чесно і публічно поставити крапку в минулому, щоб отримати можливість чесно дивитися вам і кожному своєму виборцю в очі в майбутньому", - резюмував парламентарій.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О.Довгого (251 голос "за").

У своєму заключному слові О.Довгий просив зняти з нього депутатську недоторканність.

О.Довгому інкримінують винесення земельних питань на розгляд Київської міської ради з грубим порушенням регламенту - зловживання службовим становищем на посаді секретаря Київради, що призвело до виведення в 2005 році земель заказника "Жуків острів" з власності громади Києва площею близько 100 га. "Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов'язками секретаря Київради Довгого, що призвело до тяжких наслідків, а саме: виведення з власності київської громади землі на нормативно-грошову оцінку понад 81 млн грн", - заявив Юрій Луценко.

Генпрокурор заявив про наміри залучити О.Довгого до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

О.Довгий заявляє, що його намагаються притягти до відповідальності за рішення колегіального органу, яким є Київрада. Крім того, він підкреслює, що в межах своїх повноважень він не підписував рішення Київради, а був уповноважений лише ставити візи на прийняті рішення.