Події

21:23 11.07.2017

Нардеп Дзендзерський не показав свої фінансові зобов'язання на 2 або 3 млрд грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що стосовно народного депутата України Дениса Дзендзерського (фракція "Народний фронт") є інформація щодо неправдивих даних в його декларації про доходи - йдеться про суму від 2 до 3 млрд грн.

"У поданні на Дзендзерського мова йде про недостовірні дані в його декларації, депутат не показав свої фінансові зобов'язання на суму близько 2 або 3 млрд грн", - сказав Ю.Луценко журналістам у вівторок ввечері.

Раніше у вівторок керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив про те, що вніс генеральному прокурору для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Д.Дзендзерського.

"Зробив генеральному прокурору для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації - ІФ)", - написав керівник САП на сторінці у Фейсбуці.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд не має права обирати запобіжний захід для нардепів, якщо Рада не дала на це згоду

Луценко обіцяє у вересні повторне подання на депутатів Дейдея і Лозового

СУД НЕ МАЄ ПРАВА ОБИРАТИ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ ДЛЯ НАРДЕПІВ, ЯКЩО РАДА НЕ ДАЛА НА ЦЕ ЗГОДУ

Парламент погодився на притягнення до відповідальності нардепа Розенблата, але відмовив в затриманні й арешті

РАДА НЕ ПОГОДИЛАСЯ ДОЗВОЛИТИ АРЕШТ НАРДЕПА РОЗЕНБЛАТА – "ЗА" 181

ОСТАННЄ

Всі матеріали у справі Добкіна готові

На виїзді з Києва невідомі обстріляли автомобіль, одну людину поранено

Нардеп Довгий збирається доводити власну правоту в суді

ФГВФО виставить на аукціон великий пакет акцій "Мотор Січі"

РАДА ПРОТИ ЗАТРИМАННЯ НАРДЕПА РОЗЕНБЛАТА – "ЗА" 183

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5766.html
РЕКЛАМА