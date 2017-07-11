Нардеп Дзендзерський не показав свої фінансові зобов'язання на 2 або 3 млрд грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що стосовно народного депутата України Дениса Дзендзерського (фракція "Народний фронт") є інформація щодо неправдивих даних в його декларації про доходи - йдеться про суму від 2 до 3 млрд грн.

"У поданні на Дзендзерського мова йде про недостовірні дані в його декларації, депутат не показав свої фінансові зобов'язання на суму близько 2 або 3 млрд грн", - сказав Ю.Луценко журналістам у вівторок ввечері.

Раніше у вівторок керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив про те, що вніс генеральному прокурору для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Д.Дзендзерського.

"Зробив генеральному прокурору для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації - ІФ)", - написав керівник САП на сторінці у Фейсбуці.