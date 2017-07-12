ПРО США успішно перехопили над Тихим океаном аналог північнокорейської ракети

Американський комплекс, призначений для забезпечення протиракетної оборони на регіональному театрі військових дій THAAD, у вівторок здійснив перше успішне перехоплення навчальної балістичної ракети середнього радіусу дії над акваторією Тихого океану, повідомило Агентство ПРО Міноборони США.

Балістична ракета, випущена з борту американського військово-транспортного літака С-17, була знищена прямим влучанням протиракети комплексу THAAD, який призначений для ураження оперативно-тактичних ракет з дальністю стрільби до тисячі км і ракет середнього радіусу дії до 3,5 тис. км на висотах 40-150 км і дальностях до 200 км. Про район пуску ракети-перехоплювача не повідомляється. Передбачається, що він був здійснений комплексом THAAD з островів Алеутской гряди на Алясці.

"Успішне випробування системи THAAD проти балістичних ракет середнього радіусу дії сприяє зміцненню оборонних можливостей від зростаючих ракетних загроз з боку Північної Кореї та інших країн в світі і підтримці системи стримування", - йдеться в повідомленні Агентства ПРО.

Як повідомлялося, в березні нинішнього року США почали розміщення комплексів THAAD в Південній Кореї. За даними західних експертів, КНДР на даний момент має в своєму розпорядженні на озброєнні два типи балістичних ракет середньої і більшої дальності дії, зокрема, "Хвасон-10" з передбачуваної дальністю 2,5-4 тис. Км, успішно випробуваної в червні 2016 року, і "Хвасон-12" з дальністю 3,7-6 тис. км.

За американськими даними, 4 липня КНДР вперше здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14", що має ще більший радіус дії.

Як відзначають американські експерти, з урахуванням апогею траєкторії польоту північнокорейської балістичної ракети "Хвасон-14", яка під час випробувального пуску 4 липня сягнула висоти 2802 км від поверхні Землі, протиракетні комплекси THAAD при їх можливі дії по висоті і дальності на такому обмеженому театрі військових дій, як Корейський півострів, навряд чи зможуть їх гарантовано вразити.

Центральне телебачення КНДР в минулий вівторок оголосило про проведення першого успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14". Максимальна висота польоту ракети нібито склала 2802 кілометри, дальність - 933 кілометри. Тим часом, як повідомило пізніше міністерство оборони Росії, північнокорейська ракета піднялася на висоту 535 кілометрів, а не на заявлені 2802 км, і пролетіла близько 510 км, а не 933. За висновком Міноборони Росії, мова йде про випробування ракети середньої дальності.