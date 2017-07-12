Події

07:27 12.07.2017

У середу в Україні почнеться подача абітурієнтами електронних заяв до ВНЗ

У середу, 12 липня, в Україні почнеться подача абітурієнтами електронних заяв для вступу до вищих навчальних закладів, йдеться в інформації опублікованій на сайті Міністерства освіти і науки.

У 2017 році абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 і 2016 років, а подача заяв можлива тільки в електронному вигляді через електронні кабінети, які можна зареєструвати до 18:00 25 липня.

Всього кожен абітурієнт може подати 9 заяв на 4 спеціальності.

Прийом документів триватиме до 18:00 26 липня.

У той же час, ті абітурієнти, які при вступі до вузів повинні здавати творчі іспити, або вступають не на підставі результатів ЗНО, а іспитів - повинні подати заяви до 18:00 20 липня.

Списки рекомендованих до зарахування у вузи на місця державного замовлення повинні бути опубліковані не пізніше 12:00 1 серпня, а саме зарахування має відбутися до 12:00 7 серпня.

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