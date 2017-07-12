У Львові поліція припинила реалізацію контрафактної кави

Під час санкціонованих обшуків у Львові вилучено понад тисячу пакетів фасованої кави і більше сотні кілограмів кави в зернах, обладнання для її фасування, а також іншу продукцію з незаконно нанесеним логотипом регіонального кавового бренду, повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

"До правоохоронців звернувся із заявою правовласник торгової марки. Представники бренду повідомили, що в результаті її незаконного використання їм завдано значної шкоди ... Протиправну діяльність організував місцевий 32-річний підприємець. Мережа магазинів перебувала в історичній частині Львова. В торгових точках реалізовували каву, сувеніри та інші продукти. На всіх товарах був нанесений логотип торгової марки, права на яку належать іншій особі. Крім того, для залучення більшого кола клієнтів і туристів в мережі Інтернет розмістили оголошення і рекламу продукції", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними правовласнику торгового знака завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф у розмірі 170-255 тис грн з можливим позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, і з конфіскацією та знищенням продукції і матеріалів для її виготовлення.