Один поранений в зоні АТО в результаті 21 обстрілу з боку бойовиків

Бойовики за минулу добу 21 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в середу вранці.

"За минулу добу один український захисник в результаті гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Бойовики тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і 82 міліметрового міномета по Новоолександрівці. Десять мін випустили по Новотошківському. З великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли українських військових в Новозванівці і Станиці Луганській.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка і 82-мм міномета, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці.

На маріупольському напрямі вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти в Павлополі.

Крім того, противник активізував повітряну розвідку.