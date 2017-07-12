На генпрокурора України Луценка завели справу щодо несплати податків

Прокуратура почала розслідування відносно генпрокурора України Юрія Луценка в зв'язку з підозрою в ухилянні від сплати податків. Про це, як передає УНІАН, заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За словами Холодницького, прокуратура вже внесла подання про порушення двох кримінальних справ. "САП відреагувала на заяви лідера Радикальної партії, які він зробив під час розгляду клопотання. І нами внесені в ЕРДР [Єдиний реєстр досудових розслідувань України] два його звернення про порушення кримінальних проваджень за тими фактами, які були озвучені", - заявив він.

В несплаті податків генпрокурора України звинуватив глава Радикальної партії Олег Ляшко під час засідання парламенту. "Покажіть приклад всій країні - сплатіть податки. Зокрема за будинок ваш в 900 квадратних метрів, який зараховано на вашого 76-річного тестя. Ви цей будинок ввели в експлуатацію в 2011 році, а ваш тесть на пенсії 12 років. Оцініть свій будинок і сплатіть з нього податки", - заявив він.

У вересні 2016 року генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти голови МВС Арсена Авакова в зв'язку зі зверненням глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Через кілька днів справу стосовно Авакова було закрито. У генпрокуратурі пояснили, що підтверджень пред'явленим Авакову звинуваченням не було знайдено.