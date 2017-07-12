Події

07:50 12.07.2017

МБАКи ВМС України успішно відпрацювали навчання з прикриття переправи ВДВ

Малі броньовані артилерійські катери Військово-морських сил Збройних сил України "Аккерман" і "Бердянськ" в ході навчань відпрацювали прикриття підрозділів високомобільних десантних військ під час переправи техніки і особового складу через річку Південний Буг.

Як повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ, в ході навчань військові моряки провели спостереження і маскувальні дії, зокрема поставили димову завісу. Бойові одиниці українських ВМС виконали вправи бойових стрільб по береговій цілі, метою яких було знищення диверсійно-розвідувальної групи умовного противника.

У повідомленні наголошується, що в комплексі заходів було багато особливостей, військові моряки мали обмежений обсяг інформації, адже все вказівки надходили зі штабу навчань поступово. Екіпажі катерів успішно виконали поставлені завдання, провели маневрування і бойову стрільбу, незважаючи на те, що навчання проходили в невідомому районі плавання.

"Варто зазначити, що залучення малих броньованих артилерійських катерів до навчання високомобільних десантних військ продемонструвало високий рівень взаємодії між видами Збройних Сил України.

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