Події

07:53 12.07.2017

Затримано злочинця, який відкрив вогонь з травмата на Дніпровській набережній

Поліція затримала людину, яка відкрила стрілянину на Дніпровській набережній в Києві, повідомляє спеціалізоване інтернет-видання "dtp.kiev.ua".

"Стрілянина виникла" на рівному місці "біля цілодобового магазину. Після пострілів нападник спробував сховатися. Моментально спрацювала поліція, молодці!", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що стрілянина велася з травматичної зброї. Постраждав чоловік - з серйозними пораненнями його було терміново госпіталізовано.

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