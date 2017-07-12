У конгресі запропонували виділити $ 1,6 млрд на стіну Трампа

Комітет з асигнувань Палати представників США запропонував виділити $ 1,6 млрд на будівництво запропонованої Дональдом Трампом стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє The Hill.

Законопроект, розглянутий комітетом, стосується фінансування Міністерства внутрішньої безпеки США. В цілому, на фінансування митних і прикордонних служб законопроект виділяє $ 13,8 млрд. У них входить і $ 1,6 млрд на зведення стіни на південному кордоні Сполучених Штатів. Таким чином, законопроект спростовує дану ним обіцянку, що за будівництво бар'єру заплатить сама Мексика.

"Забезпечення безпеки американців через захист нашої батьківщини є нашим головним пріоритетом. Цей законопроект про фінансування надає кошти для того, щоб почати будівництво стіни уздовж нашого південного кордону, розширити існуючу прикордонну інфраструктуру, найняти більше агентів для патрулювання кордону і організувати операції по затриманню [нелегальних мігрантів]", - заявив глава підкомітету з внутрішньої безпеки палати представників Джон Картер.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою для припинення потоку нелегальних мігрантів було однією з найвідоміших передвиборних обіцянок Дональда Трампа. При цьому Трамп неодноразово підкреслював, що заплатити за її будівництво повинна сама Мексика. "Вони [мексиканці] привозять сюди наркотики і злочини", - заявив він незадовго до початку передвиборної гонки. Через це висловлювання співпрацю з мільярдером припинив телеканал NBC Universal.

Незабаром після обрання Трамп підтвердив свій намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою і депортувати кілька мільйонів нелегальних мігрантів з США. У січні через заяви обраного президента щодо стіни свій візит в США скасував президент Мексики Пенья Ньєто.

У лютому Міністерство внутрішньої безпеки оцінило вартість будівництва стіни в $ 21 млрд. На ці гроші планувалося побудувати бар'єр довжиною 2 тис. км. У березні Білий дім підготував технічні вимоги до проекту стіни. Серед вимог містився пункт про висоту 9 метрів і здатності не менше 30 хвилин стримувати спроби подолати її.