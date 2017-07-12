У США обмежили використання програм Касперського для держструктур

Працівникам держстуктур США заборонили користуватися програмним забезпеченням "Лабораторії Касперського". До таких дій американська влада вдалася, щоб "забезпечити безпеку і цілісність систем уряду США"

Білий дім виключив "Лабораторію Касперського" зі списку постачальників програмного забезпечення, чию продукцію схвалено для використання держструктурами в США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офіційного представника агентства, що забезпечує функціонування роботи держструктур (GSA).

Представник агентства підкреслив, що це рішення було прийнято після "ретельного вивчення" ситуації. При цьому він нагадав, що GSA прагне "забезпечити цілісність і безпеку систем і мереж уряду Сполучених Штатів".

У той же час, як відзначає Reuters, це не означає повної заборони на використання програм "Лабораторії Касперського". Чиновники зможуть використовувати програмне забезпечення, якщо воно буде купуватися поза рамками закупівель, вироблених GSA.

У "Лабораторії Касперського" повідомили, що компанія не отримувала ніяких повідомлень про виключення зі списку постачальників програмного забезпечення для урядових структур. При цьому в компанії підкреслили, що її продукція не використовувалася в розвідувальних цілях. "Лабораторія Касперського" не має зв'язків з будь-яким урядом і компанія ніколи не допомагала і не допомагатиме жодному уряду у веденні кібершпіонажу", - підкреслили її представники.

Напередодні, 11 липня, агентство Bloomberg заявило, що в його розпорядження потрапило листування Євгена Касперського, з якого випливає, що його компанія співпрацювала з ФСБ. Зокрема, в деяких листах Касперський говорить про проект, який було розпочато "на велике прохання Луб'янки". За даними джерела агентства, в свою продукцію "лабораторія Касперського" закладала можливість відстежувати місце розташування хакерів, після чого на їх захоплення виїжджали співробітники спецслужб.