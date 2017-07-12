Події

08:17 12.07.2017

Грабіжники на "Фольксвагені" відібрали у чоловіка сумку з грошима

У Голосіївському районі Києва неподалік від банківського відділення зловмисники вдень ​​відібрали у чоловіка сумку з грошима.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, грабіжники втекли на автомобілі "Фольксваген" сірого кольору.

"Близько 15:30 правоохоронці отримали повідомлення про напад на чоловіка. Коли прибули на місце події, з'ясувалося, що киянин вийшов з банківського відділення з сумкою з грошима, яку поклав в свій автомобіль на заднє сидіння. У цей момент до нього підбігли кілька людей в масках і камуфляжі, порізали два колеса і вихопили сумку. За попередньою інформацією, нападники забрали понад 500 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

У столиці введено план "Перехоплення".

Відомості про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після першочергових слідчих дій буде визначено правову кваліфікацію злочину.

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