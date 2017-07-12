Прокуратура обшукує "Укренерго"

У приміщенні ДП "НЕК "Укренерго" співробітники прокуратури проводять обшуки, заявив директор з комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян на своїй сторінці в Фейсбук в середу вранці.

"Ну що, у нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну і реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас", - йдеться в повідомленні.

За його словами співробітників "Укренерго" не пускають на робочі місця. "Стратегічне держпідприємство паралізовано "всевидячим оком" Генпрокуратури", - підкреслив М.Бно-Айріян.