Події

08:42 12.07.2017

Німеччина заробила на кризі в Греції 1,34 млрд євро

Кредити для Греції і покупка грецьких облігацій принесли Німеччині доходи в розмірі 1,34 млрд євро. Про це повідомила в середу, 12 липня, газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на відповідь міністерства фінансів ФРН на питання фракції "зелених" у бундестазі.

Так, кредит Афінам по лінії державного банку KfW приніс Берліну відсотки на суму в 393 млн євро. Частка прибутку, отриманої ФРН з 2015 року в рамках програми Європейського центробанку з викупу грецьких облігацій, склала 952 млн євро.

"Зелені" закликали уряд ФРН перерахувати Греції цей прибуток. "Те, що Німеччина заробляє на кризі в Греції, можливо, легально. Але в моральному сенсі солідарності це нелегітимно", - наводить Süddeutsche Zeitung слова експерта "зелених" з бюджетних питань Свена-Крістіана Кіндлера (Sven-Christian Kindler).

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