Brent піднялася вище $ 48,2 за барель на даних про скорочення запасів у США

Ціни на нафту активно зростають в ході азіатських торгів у середу завдяки даним Американського інституту нафти (API) про скорочення товарних запасів палива в США відразу на 8,1 млн барелів за тиждень.

Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 за Києвом збільшилася на 69 центів (1,45%) - до $ 48,21 за барель.

Нафта WTI з поставкою в серпні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) додала $ 0,77 (1,71%) - до $ 45,81 за барель.

У вівторок Brent піднялася на $ 0,64 (1,37%), до $ 47,52 за барель, WTI - на $ 0,64 (1,44%), до $ 45,04 за барель.

За попередніми оцінками, видобуток ОПЕК збільшився в червні в порівнянні з попереднім місяцем, в основному за рахунок Нігерії та Лівії, звільнених від участі в угоді ОПЕК +. Експерти S & P Global Platts оцінюють червневе виробництво нафти ОПЕК на рівні 32,49 млн барелів на добу.