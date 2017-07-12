У Києві стартує дев'ятнадцятий саміт Україна-ЄС

12-13 липня у Києві відбудеться дев'ятнадцятий саміт Україна-Європейський Союз.

Саміт у Києві привітає завершення ратифікації Угоди про асоціацію та вступ у силу візової лібералізації для громадян України, - повідомляє Європейська правда.

ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської Ради Дональд Туск та президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Україну представлятиме президент Петро Порошенко.

У саміті також братимуть участь члени українського уряду та Європейської Комісії.

Лідери сфокусуються на важливості проведення реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією, конфлікті на Сході України та незаконній анексії Криму та обговорять шляхи максимізації потенціалу Угоди про асоціацію Україна ЄС.

Як повідомляє прес-служба адміністрації президента України, пленарне засідання саміту відбудеться 13 липня об 11:00. Після цього запланована зустріч президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска та президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера з представниками ЗМІ