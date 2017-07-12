МЕРТ погодилося знизити вимоги до аудиторів для держсектора

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує уряду пом'якшити критерії відбору аудиторських фірм для проведення аудиту фінансової звітності компаній державного сектора економіки, зокрема, відмовитися від вимоги мінімального щорічного доходу аудиторської фірми.

Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів, опублікованому МЕРТ у вівторок, натомість відомство пропонує обмежити частку одного клієнта в аудиторських доходах фірм 15%.

Крім того, вимога до кількості працівників для аудиту найбільших держкомпаній запропоновано знизити з 100 до 75, страхувати відповідальність аудитора в розмірі його річного аудиторського доходу замість нинішніх 50 млн грн.

МЕРТ також ініціює нову вимогу про наявність у фірми свідоцтва Аудиторської палати України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №390 від червня 2015 року зобов'язав 145 великих держпідприємств (з вартістю активів понад 250 млн грн.) щорічно проходити незалежний аудит фінансової звітності в рамках проведення реформи системи управління держвласністю. Для найбільших 46 підприємств (з активами понад 2 млрд грн або річним доходом понад 1,5 млрд грн) були встановлені більш жорсткі критерії відбору аудитора: наявність, мінімум, 100 працівників, безпосередньо залучених в надання аудиторських послуг (не менше 15 з них з сертифікатами ACCA, AICPA, ICAEW), і щорічний дохід протягом останніх трьох років від 30 млн грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) назвав такі вимоги дискримінаційними, і коли МЕРТ відмовився їх змінювати, почав наполягати на їх пом'якшенні. За даними Аудиторської палати, встановленій урядом вимозі в 30 млн грн річного доходу для аудиту найбільших держпідприємств зараз відповідає сім (навесні цього року - шість) аудиторських фірм з присутніх на ринку 1200. Щорічний дохід не менше 3 млн грн, що є одним з критеріїв для аудиту інших підприємств, показали 29 аудиторських фірм, додає Аудиторська палата.

Згідно з оприлюдненою МЕРТ навесні цього року інформацією, найбільше контрактів від найбільших держпідприємств на аудит фінзвітності за 2015 рік отримала компанія BDO - 13, за якою слідує Baker Tilly - вісім. У представників "Великої четвірки" показники скромніші: EY - чотири, Deloitte - три, KPMG - два, PwC - один.